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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,1%)

Il DAX prende il via a 24.014,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,1%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,1%, a quota 24.014,65 in apertura.
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