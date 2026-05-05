Milano
17:40
48.558
+2,27%
Nasdaq
20:05
28.054
+1,45%
Dow Jones
20:05
49.247
+0,62%
Londra
17:40
10.219
-1,40%
Francoforte
17:35
24.402
+1,71%
Martedì 5 Maggio 2026, ore 20.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,1%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,1%)
Il DAX prende il via a 24.014,65 punti
In breve
,
Finanza
05 maggio 2026 - 09.04
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,1%, a quota 24.014,65 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,06%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,07%)
Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione del 2,27%
Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione dell'1,71%
Argomenti trattati
Borsa
(1028)
·
Francoforte
(212)
Titoli e Indici
DAX
+1,71%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,27%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (0%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,31%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,14%)
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto