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Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa del 2,07%
Il DAX termina a 23.950,57 punti
In breve
,
Finanza
15 maggio 2026 - 17.43
Affonda sul mercato Francoforte, che esibisce un -2,07% e chiude la seduta a 23.950,57 punti.
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