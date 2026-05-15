Milano 17:35
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Nasdaq 18:17
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Dow Jones 18:17
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
23.951 -2,07%

Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa del 2,07%

Il DAX termina a 23.950,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa del 2,07%
Affonda sul mercato Francoforte, che esibisce un -2,07% e chiude la seduta a 23.950,57 punti.
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