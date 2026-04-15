Madrid: scambi in positivo per Solaria

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.



L'andamento di Solaria nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 24,05 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 23,23. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 22,71 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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