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Madrid: scambi in positivo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Indra
Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una variazione percentuale del 3,20%.
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