Milano 13:48
52.510 -0,16%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 13:48
10.398 -1,05%
Francoforte 13:49
24.914 -0,08%

Madrid: scambi negativi per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Acciona Energia
Sottotono il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che passa di mano con un calo del 2,93%.
Condividi
```