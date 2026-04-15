Micron Technology scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di microchip , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,23%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Micron Technology sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 460,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 435,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 484,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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