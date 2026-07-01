New York: seduta difficile per Micron Technology

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di microchip , che tratta in perdita dell'8,45% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Micron Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Micron Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.086,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.037,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.135,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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