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Parigi: brusca correzione per Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brusca correzione per Hermes
Ribasso per la maison di moda francese, che passa di mano in perdita del 12,59%.
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