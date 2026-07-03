Milano 13:27
52.648 +0,42%
Nasdaq 2-lug
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Dow Jones 2-lug
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Londra 13:27
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Francoforte 13:27
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Parigi: in calo Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Hermes
Pressione sulla maison di moda francese, che tratta con una perdita del 2,06%.
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