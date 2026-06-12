Parigi: balza in avanti Hermes
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la maison di moda francese, in guadagno del 3,32% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Hermes classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.707,8 Euro e primo supporto individuato a 1.683,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.731,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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