Parigi: balza in avanti Hermes

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la maison di moda francese , in guadagno del 3,32% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Hermes classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.707,8 Euro e primo supporto individuato a 1.683,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.731,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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