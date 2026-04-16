New York: TKO in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso TKO , che mostra un -4,7%.



La tendenza ad una settimana di TKO è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di TKO suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 178,9 USD con tetto rappresentato dall'area 191,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 173,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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