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Twenty-First Century Fox, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Twenty-First Century Fox, quotazioni in calo a New York
In forte ribasso la società attiva nel settore media, che mostra un -18,04%.
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