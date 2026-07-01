Milano 16:59
51.445 -0,46%
Nasdaq 16:59
29.912 -1,20%
Dow Jones 16:59
52.445 +0,24%
Londra 16:59
10.445 -0,49%
Francoforte 16:59
24.980 -0,06%

New York: netto calo registrato da Teradyne

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Teradyne
Si muove in perdita la società che produce i tester di circuiti integrati, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,23% sui valori precedenti.
Condividi
```