Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Seduta decisamente positiva per l'Eurostoxx 50, che ha terminato in rialzo del 4,97%.
Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.028, mentre il primo supporto è stimato a 5.684. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.372.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)