Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Seduta decisamente positiva per l'Eurostoxx 50, che ha terminato in rialzo del 4,97%.

Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.028, mentre il primo supporto è stimato a 5.684. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.372.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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