Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Debole la giornata del 16 aprile per indice spagnolo, che porta a casa un calo dello 0,53%.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18.242,5 con primo supporto visto a 17.980,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17.870,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)