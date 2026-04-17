Milano
17:35
48.869
+1,75%
Nasdaq
17:43
26.673
+1,29%
Dow Jones
17:43
49.550
+2,00%
Londra
17:35
10.668
+0,73%
Francoforte
17:35
24.702
+2,27%
Venerdì 17 Aprile 2026, ore 17.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ottima performance per Milano, in rialzo dell'1,75%
Borsa: Ottima performance per Milano, in rialzo dell'1,75%
Il FTSE MIB termina a 48.869,43 punti
In breve
,
Finanza
17 aprile 2026 - 17.39
Brilla Milano, in aumento dell'1,75%, chiude a 48.869,43 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione del 3,16% alle 13:00
Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione del 3,88% alle 13:00
Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione del 3,19% alle 10:30
Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione dell'1,59% alle 16:00
Titoli e Indici
FTSE MIB
+1,69%
Altre notizie
Borsa: Rally per Milano (+2,08%)
Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso del 3,70%
Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo dell'1,54% alle 16:00
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,04%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,13%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,07%)
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto