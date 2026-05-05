Milano
17:40
48.558
+2,27%
Nasdaq
20:06
28.052
+1,45%
Dow Jones
20:06
49.250
+0,63%
Londra
17:40
10.219
-1,40%
Francoforte
17:35
24.402
+1,71%
Martedì 5 Maggio 2026, ore 20.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ottima performance per Milano, in rialzo del 2,27%
Borsa: Ottima performance per Milano, in rialzo del 2,27%
Il FTSE MIB termina a 48.555,69 punti
In breve
,
Finanza
05 maggio 2026 - 17.39
Brilla Milano, in aumento del 2,27%, chiude a 48.555,69 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ottima performance per Milano, in rialzo dell'1,75%
Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione dell'2,00% alle 16:00
Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione del 3,88% alle 13:00
Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione del 3,19% alle 10:30
Titoli e Indici
FTSE MIB
+2,27%
Altre notizie
Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione dell'1,59% alle 16:00
Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso del 3,70%
Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo del 2,23% alle 13:00
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,07%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,01%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,04%)
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto