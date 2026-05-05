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Borsa: Ottima performance per Milano, in rialzo del 2,27%

Il FTSE MIB termina a 48.555,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Milano, in rialzo del 2,27%
Brilla Milano, in aumento del 2,27%, chiude a 48.555,69 punti.
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