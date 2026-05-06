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Borsa: Ottima performance per Milano, in rialzo del 2,35%
Il FTSE MIB termina a 49.696,75 punti
In breve
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Finanza
06 maggio 2026 - 17.39
Brilla Milano, in aumento del 2,35%, chiude a 49.696,75 punti.
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