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Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services sale verso 1.688,93 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services sale verso 1.688,93 punti
Giornata brillante per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che avanza a 1.671,72 punti.
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