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Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Si muove al ribasso l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che perde lo 0,62%, scambiando a 1.672,01 punti.
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