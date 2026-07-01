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Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
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01 luglio 2026 - 17.00
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indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che perde lo 0,62%, scambiando a 1.672,01 punti.
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