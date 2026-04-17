Milano 12:32
48.354 +0,68%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 12:32
10.566 -0,23%
Francoforte 12:32
24.309 +0,64%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo continua la giornata in aumento dello 0,95%.
Condividi
```