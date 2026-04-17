New York: scatto rialzista per Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Rialzo per la principale compagnia di navigazione , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,24%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Norwegian Cruise Line Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Norwegian Cruise Line Holdings restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 21,95 USD. Il supporto più immediato è stimato a 20,88. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 20,48, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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