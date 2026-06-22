Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 19:22
30.283 -0,41%
Dow Jones 19:22
51.736 +0,33%
Londra 17:35
10.438 +0,72%
Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

New York: scatto rialzista per AbbVie

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per AbbVie
Seduta decisamente positiva per la società farmaceutica specializzata nella ricerca, che tratta in rialzo del 6,59%.
Condividi
```