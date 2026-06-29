Milano 17:35
51.163 -0,20%
Nasdaq 20:57
29.754 +2,18%
Dow Jones 20:57
52.235 +0,69%
Londra 17:40
10.484 -0,23%
Francoforte 17:35
24.627 -0,18%

New York: scatto rialzista per Corning

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per Corning
Prepotente rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche, che mostra una salita bruciante del 9,99% sui valori precedenti.
Condividi
```