Milano 15:16
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Dow Jones 16-apr
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Londra 15:16
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Francoforte 15:16
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Parigi: brillante l'andamento di Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Hermes
Avanza la maison di moda francese, che guadagna bene, con una variazione del 3,05%.
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