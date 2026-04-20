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Borsa: Hong Kong apre in rosso dello 0,89%
L'Indice Hang Seng avvia gli scambi a 26.160,33 punti
In breve
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Finanza
20 aprile 2026 - 03.38
L'Indice Hang Seng si muove in territorio negativo (-0,89%), a quota 26.160,33 in apertura.
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