Milano 17-apr
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Dow Jones 17-apr
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Londra 17-apr
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Borsa: Hong Kong apre in rosso dello 0,89%

L'Indice Hang Seng avvia gli scambi a 26.160,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong apre in rosso dello 0,89%
L'Indice Hang Seng si muove in territorio negativo (-0,89%), a quota 26.160,33 in apertura.
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