Milano 12-mag
48.991 0,00%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 12-mag
10.265 0,00%
Francoforte 12-mag
23.955 0,00%

Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,26%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.416,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,26%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,26%, archiviando la sessione a 26.416,5 punti.
Condividi
```