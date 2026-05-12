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Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,24%
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.470,82 punti
In breve
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Finanza
12 maggio 2026 - 06.20
Hong Kong conclude in progresso dello 0,24%, archiviando la sessione a 26.470,82 punti.
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