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Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,24%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.470,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,24%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,24%, archiviando la sessione a 26.470,82 punti.
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