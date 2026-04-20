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L'EURO STOXX Media scivola in fondo al mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Media scivola in fondo al mercato di Eurozona
Profondo rosso per l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 273,95 punti, in netto calo dell'1,64%.
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