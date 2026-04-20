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New York: mette il turbo Trade Desk

Migliori e peggiori, In breve
New York: mette il turbo Trade Desk
Grande giornata per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,54%.
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