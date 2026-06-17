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Borsa: Exploit per Shanghai (+2,63%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 4.091,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Shanghai (+2,63%)
Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo del 2,63%, a quota 4.091,89 in apertura.
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