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Borsa: Exploit per Shanghai (+2,63%)
L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 4.091,89 punti
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Finanza
17 giugno 2026 - 03.38
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Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo del 2,63%, a quota 4.091,89 in apertura.
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