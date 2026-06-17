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New York: mette il turbo Vertiv Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: mette il turbo Vertiv Holdings
Brillante rialzo per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,88%.
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