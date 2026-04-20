New York: performance negativa per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dei beni di largo consumo , con una flessione dell'1,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Procter & Gamble rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo della big di Cincinnati rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 145,9 USD, mentre i supporti sono stimati a 143,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 148,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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