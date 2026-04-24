New York: balza in avanti Procter & Gamble
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso dei beni di largo consumo, che lievita del 3,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Procter & Gamble evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big di Cincinnati rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Procter & Gamble ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 151,9 USD. Supporto a 148,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 155.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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