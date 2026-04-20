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New York: si muove a passi da gigante Stanley Black & Decker
Migliori e peggiori
,
In breve
20 aprile 2026 - 18.00
Protagonista l'
azienda attiva nella produzione di utensili
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,66%.
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