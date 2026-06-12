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Parigi: si muove a passi da gigante Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si muove a passi da gigante Societe Generale
Brillante rialzo per la big bank francese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,96%.
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