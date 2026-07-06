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Francoforte: si muove a passi da gigante Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si muove a passi da gigante Nemetschek
Brillante rialzo per Nemetschek, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,15%.
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