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/ Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dell'1,14%
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dell'1,14%
Il CAC40 termina gli scambi a 8.235,72 punti
In breve
,
Finanza
21 aprile 2026 - 17.43
Si è mossa in territorio negativo Parigi, in ribasso dell'1,14%, archiviando la giornata a 8.235,72 punti.
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