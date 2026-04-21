Milano
16:03
48.198
-0,02%
Nasdaq
16:03
26.678
+0,33%
Dow Jones
16:03
49.798
+0,72%
Londra
16:03
10.547
-0,58%
Francoforte
16:03
24.446
+0,12%
Martedì 21 Aprile 2026, ore 16.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: calo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
21 aprile 2026 - 15.00
Perde terreno l'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che retrocede a 1.629,38 punti, ritracciando dell'1,07%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services in forte calo
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Industrial Goods & Services a Eurozona
Titoli e Indici
Euro Stoxx Ind Goods & Svcs
-1,16%
Altre notizie
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: EURO STOXX Industrial Goods & Services, quotazioni alle stelle
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto