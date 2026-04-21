Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 18:24
26.563 -0,10%
Dow Jones 18:24
49.357 -0,17%
Londra 17:35
10.498 -1,05%
Francoforte 17:35
24.271 -0,60%

New York: in acquisto HP

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto HP
Seduta decisamente positiva per il produttore di computer e stampanti, che tratta in rialzo del 7,40%.
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