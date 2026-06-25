Milano 17:35
51.783 +0,28%
Nasdaq 19:14
29.446 +0,77%
Dow Jones 19:14
52.036 +0,36%
Londra 17:35
10.530 +0,65%
Francoforte 17:35
24.995 +1,03%

New York: in acquisto Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Applied Materials
Prepotente rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 7,60% sui valori precedenti.
Condividi
```