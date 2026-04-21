New York: senza freni CrowdStrike Holdings
(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale di sicurezza informatica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che CrowdStrike Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,85%, rispetto a +5,22% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Le implicazioni di breve periodo di CrowdStrike Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 460,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 442,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 478,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```