Milano
17:35
51.639
-0,74%
Nasdaq
18:48
29.346
0,00%
Dow Jones
18:48
52.114
+0,86%
Londra
17:35
10.462
+0,31%
Francoforte
17:35
24.740
-0,62%
Mercoledì 24 Giugno 2026, ore 19.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: senza freni Builders FirstSource
New York: senza freni Builders FirstSource
Migliori e peggiori
,
In breve
24 giugno 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Protagonista il
fornitore di prodotti per l'edilizia
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,25%.
Condividi
Leggi anche
New York: accelera Builders FirstSource
A New York corre Builders FirstSource
New York: Builders FirstSource sale verso 83,02 USD
New York: Builders FirstSource in rally
Titoli e Indici
Builders Firstsource
+11,00%
Altre notizie
New York: scambi in forte rialzo per Builders FirstSource
New York: si muove a passi da gigante Builders FirstSource
New York: si muove a passi da gigante Builders FirstSource
New York: senza freni EchoStar
New York: senza freni Ciena
New York: senza freni Palo Alto Networks
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto