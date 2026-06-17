CrowdStrike, S&P alza rating a livello investment grade grazie a solide prospettive di crescita

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha alzato a "BBB-" da "BB+" il rating su CrowdStrike Holdings , colosso statunitense della sicurezza informatica, con le prospettive di crescita che rimangono solide e portano l'agenzia di rating a valutare l'azienda in modo più favorevole. Si tratta del primo livello "investment grade" della scala utilizzata da S&P.



L'outlook stabile riflette l'aspettativa che l'azienda continui ad aumentare i ricavi e l'EBITDA, il che rafforzerà la sua capacità di effettuare fusioni e acquisizioni strategiche (M&A) e di remunerare gli azionisti.



Scendendo nei dettagli, S&P afferma che CrowdStrike ha continuato ad aumentare significativamente il suo nuovo fatturato ricorrente annuo (ARR), con un miglioramento del 32% su base annua nel primo trimestre del 2027, supportato sia dall'acquisizione di nuovi clienti sia dall'espansione della base installata, portando l'ARR totale a oltre 5,5 miliardi di dollari. Inoltre, l'azienda ha avuto successo nell'espansione del suo modello di impegno, Falcon Flex, incentivando l'adozione di più moduli, consolidando ulteriormente la sua posizione presso i clienti e supportando la sua strategia di piattaforma di sicurezza. Nel primo trimestre, CrowdStrike ha aumentato il suo fatturato di circa il 26% su base annua, continuando al contempo ad ampliare i margini. Pertanto, viene previsto che l'azienda migliorerà il suo fatturato del 23% e del 20% rispettivamente negli esercizi fiscali 2027 e 2028, espandendo al contempo i margini EBITDA al 25% e a quasi il 26%.



S&P ritiene che la società potrebbe diventare più propensa alle acquisizioni per mantenere la sua leadership nel panorama in continua evoluzione dell'AI e della protezione dei dati, sebbene l'azienda abbia una certa capacità di crescita al rating attuale. CrowdStrike è stata relativamente selettiva nelle sue acquisizioni, puntando su aziende che ritiene di poter integrare nella propria piattaforma. Ciononostante, l'azienda ha investito una somma considerevole in fusioni e acquisizioni di recente, tra cui quelle di SGNL e Seraphic. Inoltre, i concorrenti di CrowdStrike hanno perseguito attivamente acquisizioni su larga scala. Ad esempio, Palo Alto ha acquisito un'azienda di sicurezza dell'identità all'inizio di quest'anno per 25 miliardi di dollari in azioni e contanti. S&P stima che CrowdStrike abbia una capacità di indebitamento di circa 10 miliardi di dollari, inclusa nel rating, per finanziare i suoi piani di crescita strategica e le spese a breve termine relative al contenzioso derivante dall'interruzione del servizio di aggiornamento del software.

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