A New York, forte ascesa per SanDisk
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società americana produttrice di hardware, che mostra una salita bruciante del 7,77% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SanDisk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso californiano produttore di memorie flash. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.001,2 USD. Primo supporto visto a 921. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 868,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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