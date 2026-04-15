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A New York, forte ascesa per Workday

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Workday
Prepotente rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che mostra una salita bruciante del 5,37% sui valori precedenti.
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