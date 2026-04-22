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Oro: 4.766,4 dollari alle 08:30
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22 aprile 2026 - 08.30
L'Oro vale 4.766,4 dollari l'oncia (+1,14%) alle 08:30.
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