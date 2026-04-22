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PALLADIUM del 21/04/2026

Finanza
PALLADIUM del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Sottotono il metallo prezioso, che chiude la seduta con un calo dell'1,25%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.571,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1.520,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1.503,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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