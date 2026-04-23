Milano 9:36
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Nasdaq 22-apr
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Dow Jones 22-apr
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Londra 9:36
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Cambi: euro a 1,1704 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1704 dollari alle 08:30
Euro a 1,1704 sul dollaro alle 08:30.
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