G7: Pichetto, biodiversità non è merce, serve equilibrio tra risorse pubbliche e private

(Teleborsa) - "La biodiversità non è una merce. Tutti ne beneficiamo, ma la sua tutela ha dei costi, come accade per molti servizi pubblici fondamentali. La vera sfida è trovare un equilibrio tra risorse pubbliche e private, che non penalizzi i comportamenti virtuosi e non gravi in modo eccessivo sul settore produttivo, evitando effetti negativi sulla competitività delle nostre economie". Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo nella sessione dei lavori della Ministeriale G7 di Parigi dedicata alla finanza per la biodiversità.



"Riteniamo molto opportuna – ha detto Pichetto – l’Alleanza tra popoli, natura e finanza" presa dalla Presidenza francese, "che può rappresentare un importante impulso per mobilitare nuove risorse, soprattutto dal settore privato e filantropico".



"Oggi, secondo l’UNEP, solo circa il 10% dei finanziamenti per la natura proviene dal settore privato. È evidente che occorre fare di più", ha spiegato Pichetto, evidenziando l’esistenza in Italia di esperienze positive come fondazioni e imprese, oltre a iniziative come il Global Compact Network Italia, "che aiutano a diffondere una cultura della sostenibilità nel settore privato".



"Non partiamo da zero", ha chiarito Pichetto, citando "strumenti concreti come il Fondo Quadro Globale per la Biodiversità, il Fondo di Kunming e il Fondo Cali, tutti aperti al contributo dei privati". "Sostenere questi strumenti – ha aggiunto – è fondamentale per raggiungere l’obiettivo globale di mobilitare almeno 200 miliardi di dollari l’anno entro il 2030".



"La biodiversità – ha concluso Pichetto Fratin – vive nei territori, la dimensione locale e regionale è cruciale. L’Italia è fortemente impegnata nella cooperazione ambientale, come nel Mediterraneo e nelle Alpi. Auspichiamo che l’Alleanza tra popoli, natura e finanza, sostenga anche iniziative territoriali e diventi uno modello replicabile".

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